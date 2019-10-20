СМИ: войска международной коалиции покинули аэродром близ сирийского Айн-эль-Араба

ТАСС, 20 октября. Силы международной коалиции под командованием США оставили военный аэродром, расположенный близ сирийского приграничного города Айн-эль-Араба (также известен как Кобани). Об этом сообщил в воскресенье телеканал Al Arabiya .

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По имеющимся данным, "войска коалиции эвакуированы с военного аэродрома Сарин неподалеку от Айн-эль-Араба".

Одновременно из приграничного района поступили сведения о перестрелках между курдскими военизированными отрядами, с одной стороны, и подразделениями турецкой армии и поддерживающими их формированиями вооруженной сирийской оппозиции, с другой. Столкновения отмечены в районе города Рас-эль-Айна.

16 октября международная коалиция полностью ликвидировала свою военную базу, находившуюся в районе Айн-эль-Араба в 150 км от Алеппо на севере Сирии. Это было сделано после того, как военнослужащие альянса покинули ее. В тот же день силы альянса оставили Ракку и Табку на северо-востоке арабской республики. Как сообщил официальный представитель штаба операции "Непоколебимая решимость", которую проводит в Ираке и Сирии группа стран во главе с США, полковник Майлс Кэггинс, "силы коалиции продолжают тщательно спланированный вывод [войск] из северо-восточной части Сирии".

13 октября глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США начинают вывод около тысячи своих военнослужащих с севера Сирии из-за наступления Турции. 17 октября Вашингтон и Анкара достигли соглашения о приостановке боевых действий. Турция согласилась на 120 часов прекратить огонь, чтобы курдские отряды, входящие в коалицию "Силы демократической Сирии", покинули район пограничной зоны безопасности, создаваемой Анкарой.