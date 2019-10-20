Додон считает, что будущий мэр Кишинева не должен заниматься политикой

КИШИНЕВ, 20 октября. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон призвал будущего мэра Кишинева не заниматься политикой и, более того, покинуть ряды представляемой им партии. Об этом глава республики сообщил журналистам после голосования на проходящих в воскресенье всеобщих выборах в местные органы власти.

"Столица нуждается в профессионале, которые знает проблемы города. Желательно, чтобы мэр следующие четыре года не занимался ни политикой, ни геополитикой <...> Если он получит мандат, то он должен отказаться от всех политических игр, даже от членства в партии, пусть приостанавливает. Пусть занимается только Кишиневом", - сказал Додон.

Он обратил внимание на низкую явку, призвав избирателей проявить активность. По словам президента, нынешние выборы проходят "более свободно и корректно", чем кампании, которые организовывались при правительстве Демократической партии Молдовы.

Сегодня планируется избрать около 1 тыс. мэров городов и глав сельских администраций, а также свыше 11 тыс.депутатов местных советов. Наблюдатели отмечают, что результаты волеизъявления могут внести дополнительные изменения в политическую ситуацию в стране, где этим летом было сформировано новое парламентское большинство из поддерживающей Додона Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и проевропейского блока Acum ("Сейчас").

На пост мэра Кишинева баллотируются 17 кандидатов, но все опросы общественного мнения выделяют двух основных конкурентов. Лидирует в рейтингах представитель ПСРМ Иван Чебан, который на время избирательной кампании сложил с себя полномочия вице-спикера парламента. Его главным оппонентом выступает единый кандидат от блока Acum Андрей Нэстасе. В прошлом году он победил на досрочных выборах мэра столицы, обойдя во втором туре Чебана на 5 процентных пунктов.