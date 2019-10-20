Оппозиция не исключает привлечения Джонсона к ответственности за неуважение закона

ЛОНДОН, 20 октября. /ТАСС/. Британская оппозиционная Лейбористская партия не исключает, что премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон может быть привлечен к ответственности за неуважение решений парламента или суда. Такое мнение высказал в воскресенье в эфире телеканала Sky News министр финансов теневого кабинета лейбористов Джон Макдоннелл.

Его комментарии стали ответом на вопрос, удовлетворен ли он тем, что премьер накануне официально запросил у председателя Европейского совета Дональда Туска трехмесячной отсрочки Brexit до 31 января 2020 года, как того требовал принятый в сентябре под давлением оппозиции закон. Впрочем, Джонсон не подписал это письмо, а вслед за ним направил Туску личное послание, в котором указал на то, что сам он против отсрочки, так как она "нанесет ущерб интересам Великобритании, нашим партнерам в ЕС".

"На самом деле нет", - ответил Макдоннелл, отметив, что действия премьера "могут вполне расцениваться как неуважение парламента или решений самих судов, потому что он очевидным образом пытается действовать вопреки закону".

Согласно так называемому закону Бенна, принятому британским парламентом в сентябре, Джонсон был обязан просить ЕС о новой отсрочке, если до 23:00 по лондонскому времени (01:00 мск) 19 октября Палата общин не утвердит проект соглашения о Brexit и при этом также не разрешит правительству осуществить выход без сделки. В ходе экстренного заседания парламента в субботу попытка правительства провести проект соглашения через Палату общин сорвалась. Депутаты одобрили поправку к предложению правительства, внесенную бывшим членом правящей Консервативной партии Оливером Летвином и сделавшую бессмысленным голосование по соглашению с ЕС, которое должно было состояться в субботу вечером.

Обсуждение темы должно продолжиться в понедельник, а крайним сроком Brexit пока что остается 31 октября.