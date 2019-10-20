СМИ: итоги следствия по делу о протестах в Ираке могут быть объявлены 21 октября

ТАСС, 20 октября. Результаты расследования событий начала октября в Ираке, когда антиправительственные манифестации охватили столицу и несколько провинций страны, будут, вероятнее всего, представлены в понедельник. Об этом, как сообщил новостной портал Mavazin News, заявил в воскресенье представитель специальной следственной комиссии.

Он указал, что "по итогам расследования комиссией были сделаны важные выводы, и результаты ее деятельности могут быть оглашены в понедельник". По словам представителя, комиссия оперировала информацией, полученной непосредственно из районов проведения акций протеста. Он пояснил, что результаты следствия будут обнародованы только после представления специального доклада по данному поводу премьер-министру Ирака Аделю Абдель Махди. Этот документ должен быть направлен главе правительства не позднее вечера воскресенья.

1 октября в нескольких провинциях Ирака начались антиправительственные выступления в знак протеста против бедности, безработицы и коррупции. Люди в Багдаде, а также южных и северных провинциях страны требовали отставки правительства. Начинавшиеся мирно митинги быстро переросли в ожесточенные столкновения с полицейскими и военнослужащими. Жертвами беспорядков стали более ста человек, свыше 6 тыс. пострадали.