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Военная операция Турции на севере Сирии
Обновлено 

СМИ: военная колонна США направилась из Ирака в Сирию для завершения эвакуации солдат

Ранее международная коалиция полностью ликвидировала свою военную базу, находившуюся в районе города Айн-эль-Араба

ТАСС, 20 октября. Американская транспортная колонна въехала из Северного Ирака на территорию Сирии для завершения эвакуации военнослужащих США. Об этом сообщило в воскресенье агентство SANA.

По имеющейся информации, "колонна транспортных средств, которую сопровождают американские военные машины, въехала из Северного Ирака в Сирию и направляется в сторону приграничного города Камышлы для завершения эвакуации американских войск с военных баз, находящихся в этом регионе".

Некоторое время назад агентство сообщило также, что американская колонна, в которую вошли несколько военных машин, "отправилась из провинций Алеппо и Ракка через провинцию Хасеке к границе с Ираком".

16 октября международная коалиция полностью ликвидировала свою военную базу, находившуюся в районе города Айн-эль-Араба (также известен как Кобани) в 150 км от Алеппо на севере Сирии. Это было сделано после того, как военнослужащие альянса покинули ее. В тот же день силы коалиции оставили города Ракку и Табку на северо-востоке арабской республики. Как сообщил официальный представитель штаба операции "Непоколебимая решимость", которую проводит в Ираке и Сирии группа стран во главе с США, полковник Майлс Кэггинс, "силы коалиции продолжают тщательно спланированный вывод [войск] из северо-восточной части Сирии".

В новость были внесены изменения (12:08 мск) - добавлены подробности.

Теги
СШАИракСирияВоенная операция Турции на севере Сирии
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