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В Литву для участия в совместных учениях на полгода прибывает контингент ВС США

В составе прибывающего американского подразделения насчитывается около 500 военнослужащих, а также около 100 единиц тяжелой техники

ВИЛЬНЮС, 20 октября. /ТАСС/. Армейские колонны с военнослужащими Вооруженных сил (ВС) США проследуют в воскресенье и в понедельник по автомобильным дорогам Литвы общего пользования к месту дислокации. Об этом гражданское население было поставлено в известность по национальной системе оповещения.

"По магистральным дорогам Литвы 20-21 октября будут двигаться колонны военной техники. Будьте осторожны", - уведомления такого содержания получило население.

Как сообщило национальное радио, в колонне, которая следует по гражданским дорогам в воскресенье, находятся около 80 единиц колесной техники с военнослужащими США. Они держат курс в район полигона Пабраде (восточная часть Литвы у границы с Белоруссией). Сюда на прошлой неделе с места постоянной дислокации в Форт-Худе (штат Техас) уже начали прибывать военные первого батальона 9-го полка 1-й дивизии армии США.

В составе прибывающего американского подразделения насчитывается около 500 военнослужащих, а также около 100 единиц тяжелой техники, в том числе 30 танков Abrams, более 20 боевых машин пехоты Bradley. Союзники в течение полугода до весны планируют участие в совместных с литовскими военными учениях.

С апреля 2014 года в Литве в рамках ротации поочередно дислоцировались и участвовали в маневрах воздушно-десантная, бронетанковая и мотопехотная роты ВС США.

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