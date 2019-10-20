СМИ: полиция Гонконга применила водометы и слезоточивый газ против демонстрантов

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 20 октября. /ТАСС/. Полиция в Гонконге в воскресенье применила слезоточивый газ и спецмашины с водяными пушками для разгона групп радикальных демонстрантов в материковой части города. Об этом сообщает телерадиовещательная корпорация RTHK.

Тысячи одетых в черное продемократических активистов проводят очередной антиправительственный митинг, несмотря на запрет властей. Многие участники акции растянулись вдоль улицы Натан-роуд и в прилагающих переулках. В ходе шествия возникли беспорядки: группы радикалов в масках кидали бутылки с зажигательной смесью к выходам станций метро, устраивали погромы и акты вандализма в отделении Банка Китая, в некоторых китайских магазинах и ресторанах, заблокировали дороги баррикадами.

По соображениям безопасности оператор железнодорожного транспорта - корпорация MTR - объявила о закрытии некоторых станций метро на полуострове Коулун.

Полиция не одобрила нынешнее шествие по соображениям безопасности, опасаясь массовых беспорядков. Однако активисты все равно вышли на улицы, ссылаясь на право проведения мирных демонстраций. Многие из них закрывают лица черными масками, несмотря на введенный властями запрет на их ношение. Некоторые манифестанты несут американские и британские флаги.

Более четырех месяцев назад в Гонконге вспыхнули массовые акции протеста против попыток властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на решение главы администрации Кэрри Лам отказаться от этой инициативы, многие сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать свои выступления. Они усиливаются в выходные и праздничные дни и периодически сопровождаются беспорядками. Демонстранты, в частности, требуют демократизации избирательной системы в Гонконге и освобождения всех задержанных участников протестных акций.