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Brexit

Британский министр считает, что Соединенное Королевство покинет ЕС до 31 октября

Канцлер герцогства Ланкастерского (де-факто министр по особым поручениям) Майкл Гоув отметил, что это твердая позиция

ЛОНДОН, 20 октября. /ТАСС/. Великобритания покинет Евросоюз до 31 октября, несмотря на то, что сделка по выходу из состава сообщества (Brexit) еще не одобрена британским парламентом, а премьер-министр страны Борис Джонсон был вынужден запросить у Брюсселя новую отсрочку. Об этом заявил в воскресенье в интервью телеканалу Sky News канцлер герцогства Ланкастерского (де-факто министр по особым поручениям) Майкл Гоув, отвечающий за подготовку к возможному "жесткому" Brexit.

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"Мы выйдем из ЕС до 31 октября. Это наша твердая позиция. Мы знаем, что ЕС хочет, чтобы мы вышли, мы знаем, что у нас есть сделка, которая позволяет нам выйти", - сказал он.

На экстренном заседании парламента в субботу попытка правительства провести проект соглашения с ЕС через Палату общин сорвалась. Депутаты одобрили поправку к предложению кабинета, внесенную бывшим членом правящей Консервативной партии Оливером Летвином и сделавшую бессмысленным голосование по соглашению с ЕС, которое должно было состояться в тот же день вечером. После этого британский премьер в соответствии с принятым под давлением оппозиции законом официально запросил у председателя Европейского совета Дональда Туска трехмесячную отсрочку Brexit до 31 января 2020 года. Впрочем, Джонсон не подписал это письмо, а вслед за ним направил Туску личное послание, в котором указал на то, что сам он против отсрочки, так как она "нанесет ущерб интересам Великобритании" и партнерам Лондона в ЕС.

Правительство намерено уже 21 октября провести новое парламентское голосование по сделке с ЕС. По оценке Гоува, Джонсон заручился необходимой поддержкой в Палате общин, чтобы соглашение, наконец, получило одобрение законодательного органа.

Теги
ВеликобританияТуск, ДональдЮнкер, Жан-КлодBrexitДжонсон, Борис
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