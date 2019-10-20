Правительство Британии запустило чрезвычайный план действий на случай Brexit без сделки

ЛОНДОН, 20 октября. /ТАСС/. Британское правительство запустило чрезвычайный план действий Yellowhammer, разработанный на случай выхода Соединенного Королевства из состава ЕС без сделки. Об этом заявил в воскресенье в интервью телеканалу Sky News канцлер герцогства Ланкастерского (де-факто министр по особым поручениям) Майкл Гоув, отвечающий за подготовку страны к возможности "жесткого" Brexit.

"Мы запускаем операцию Yellowhammer, это означает, что мы готовимся выйти без сделки, если отсрочки Brexit [со стороны ЕС] предоставлено не будет", - сказал он, добавив, что в воскресение проведет чрезвычайное заседание кабинета министров по этому вопросу. "После вчерашнего голосования риск выхода без сделки увеличился, потому что мы не можем гарантировать, что ЕС согласится на продление переговоров по Brexit", - отметил Гоув, говоря об итогам состоявшегося накануне голосования в британском парламенте.

На экстренном заседании парламента в субботу попытка правительства провести проект соглашения с ЕС через Палату общин сорвалась. Депутаты одобрили поправку к предложению кабинета, внесенную бывшим членом правящей Консервативной партии Оливером Летвином и сделавшую бессмысленным голосование по соглашению с ЕС, которое должно было состояться в тот же день вечером. После этого британский премьер в соответствии с принятым под давлением оппозиции законом официально запросил у председателя Европейского совета Дональда Туска трехмесячную отсрочку Brexit до 31 января 2020 года. Впрочем, Джонсон не подписал это письмо, а вслед за ним направил Туску личное послание, в котором указал на то, что сам он против отсрочки, так как она "нанесет ущерб интересам Великобритании" и партнерам Лондона в ЕС.

Теперь правительство намерено уже 21 октября провести новое парламентское голосование по сделке с ЕС.

Чем грозит Brexit без сделки

В сентябре британский кабмин распространил детали плана Yellowhammer, которые еще в августе попали в прессу в качестве утечек. В нем говорится о том, что Brexit без сделки при наихудшем сценарии грозит стране дефицитом продуктов питания, медикаментов, топлива, перебоями на границе и массовыми протестами.

"Доступность некоторых видов свежей продукции уменьшится. Есть риск того, что паническая скупка приведет перебоям в доставке еды или усилит ее", - отмечается в документе. Особенно сложная ситуация сложится с медицинскими препаратами. Также правительство опасается, что выход из ЕС без сделки приведет к тому, что грузовики будут пересекать Ла-Манш с задержкой продолжительностью вплоть до двух с половиной дней, а продлиться эта ситуация может до трех месяцев. Помимо этого сложности возникнут у пассажиров, которые будут покидать страну через порты и аэропорты, а в некоторых регионах Великобритании будет ощущаться нехватка топлива.

Относительно возможных беспорядков в документе говорится: "протесты и контрпротесты будут проходить по всей Великобритании и могут поглотить значительные ресурсы полиции. Также может возникнуть рост общественных беспорядков и напряженности в обществе".