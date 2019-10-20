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Назначенный Зеленским губернатор Киевской области подал в отставку

Михаил Бно-Айриян стал главой областной администрации в июле 2019 года

КИЕВ, 20 октября. /ТАСС/. Глава Киевской областной государственной администрации Михаил Бно-Айриян, назначенный в июле на эту должность президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил в воскресенье, что подал в отставку.

"Прошу принять мою отставку с должности главы Киевской областной государственной администрации", - говорится в заявлении об отставке, опубликованном Бно-Айрияном в Facebook.

Бно-Айриян был назначен на должность губернатора Киевской области указом президента 10 июля 2019 года. До этого назначения он работал заместителем директора национальной энергетической компании "Укрэнерго", директором департамента стратегического планирования и европейской интеграции Министерства энергетики и угольной промышленности. Он также занимал должность ответственного секретаря Совета экспортеров при МИД Украины.

Ранее, 27 сентября, в отставку подал представитель президентской команды Александр Данилюк, занимавший должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Причиной своего решения он назвал нежелание участвовать в "подковерных играх". Данилюк находился в должности секретаря СНБО с 28 мая текущего года.

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УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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