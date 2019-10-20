СМИ: ущерб с начала беспорядков в Барселоне превысил €2,5 млн

БАРСЕЛОНА, 20 октября. /ТАСС/. Мэрия испанской Барселоны подсчитала, что со вторника в ходе акций протеста город понес убытки на сумму свыше €2,5 млн. Об этом сообщило в воскресенье агентство EFE .

Это лишь предварительные подсчеты городских властей, конечная сумма может быть выше. Во время выступлений, которые зачастую перерастали в беспорядки, были сожжены около тысячи мусорных контейнеров. Манифестанты разбивали витрины магазинов и кафе, сгорело несколько автомобилей, был причинен ущерб десяткам машин правоохранительных органов.

Акции протеста проходят в Каталонии с понедельника. Они начались после того, как Верховный суд Испании вынес вердикт в отношении каталонских политиков, которые причастны к организации референдума о независимости, их приговорили к тюремному заключению продолжительностью до 13 лет. Во время различных демонстраций пострадали несколько сотен человек.