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Вопрос особого статуса Джамму и Кашмира

СМИ: армия Индии нанесла артиллерийский удар по лагерям боевиков в пакистанском Кашмире

Как передает телеканал NDTV, от четырех до пяти пакистанских военнослужащих убиты

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 октября. /ТАСС/. Сухопутные силы Индии нанесли в воскресенье артиллерийский удар по лагерям боевиков, расположенных на подконтрольной Пакистану части спорного Кашмира. Как сообщает телеканал NDTV, в ходе обстрела от четырех до пяти пакистанских военнослужащих были убиты.

Источники телеканала отметили, что это был ответ на обстрел с подконтрольной Пакистану территории, в ходе которого в воскресенье были убиты двое индийских военнослужащих и один мирный житель.

В свою очередь пакистанский телеканал Aaj TV сообщил в воскресенье, что в ответ на "неспровоцированный огонь" с индийской стороны пакистанская армия также открыла стрельбу и убила девять индийских военнослужащих, а также разрушила два индийских бункера. По данным телеканала, в ходе перестрелки погибли один пакистанский солдат и трое мирных жителей.

Информация о погибших в ходе перестрелки через линию, которая разделяет Кашмир на подконтрольную Индии и Пакистану территории, поступает противоречивая. Ранее информационное агентство Reuters сообщило о гибели шестерых гражданских лиц на пакистанской стороне.

5 августа Нью-Дели объявил об упразднении штата Джамму и Кашмир и создании на его месте двух союзных территорий (административные единицы, имеющие меньше прав, чем штат) - Джамму и Кашмир и Ладакх. С этой целью парламент Индии утвердил отмену 370-й статьи конституции, которая наделяла штат особым статусом. Пакистан резко осудил такое решение и отказался признавать его внутренним делом Индии. В индийской части Кашмира активно действуют группировки, выступающие за отделение от страны. Нью-Дели постоянно обвиняет Исламабад в поддержке террористов, Пакистан отвергает эти обвинения.

Теги
ИндияПакистанВопрос особого статуса Джамму и Кашмира
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