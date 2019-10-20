СМИ: два бойца курдских отрядов погибли при атаке турецких сил близ сирийской Айн-Исы

ТАСС, 20 октября. Два курдских солдата были убиты в воскресенье во время атаки турецкой армии в приграничном районе на северо-востоке Сирии. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на представителя коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС), основу которой составляют военизированные отряды курдов.

По данным СДС, еще шесть бойцов курдских формирований получили ранения. Отмечается, что вооруженный инцидент произошел недалеко от приграничного города Айн-Исы.

9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Целью кампании является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы.

В четверг Вашингтон и Анкара достигли соглашения о приостановке боевых действий. Турция согласилась на 120 часов прекратить огонь, чтобы курдские отряды, входящие в коалицию СДС, покинули район пограничной зоны безопасности, создаваемой Анкарой.