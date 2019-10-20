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Обновлено 

СМИ: три полицейских погибли при покушении на губернатора афганской провинции Вардак

По данным телеканала Tolo News, ранения получили два телохранителя губернатора

ТАСС, 20 октября. Не менее трех полицейских погибли во время покушения на жизнь губернатора афганской провинции Вардак, расположенной в центральной части страны, в Майданшахре. Город является административным центром этой провинции.

Как сообщил в воскресенье телеканал Tolo News, заминированная машина была подорвана в тот момент, когда мимо нее проезжал кортеж губернатора. По словам его пресс-секретаря, глава провинции не пострадал.

В результате неудачного покушения ранения также получили два телохранителя губернатора.

В новость были внесены изменения (14:38 мск) - добавлены подробности.

Теги
Афганистан
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