В Боливии началось голосование на президентских и парламентских выборах

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 октября. /ТАСС/. Голосование на президентских и парламентских выборах началось в воскресенье в Боливии. Избирательные участки открылись в 08:00 по местному времени (15:00 мск) и будут работать до 16:00 (23:00 мск).

На высший государственный пост претендуют девять кандидатов. Основная борьба развернется между действующим главой государства Эво Моралесом и экс-президентом Карлосом Месой, руководившим страной с октября 2003 года по июнь 2005 года.

Помимо главы государства, гражданам страны предстоит избрать 130 депутатов и 36 сенаторов Многонациональной законодательной ассамблеи. Как ожидается, предварительные итоги голосования будут объявлены вечером по местному времени. Правом голоса в республике обладают 7,3 млн человек.

По действующим в Боливии законам, для победы в первом туре кандидату, заручившемуся наибольшей поддержкой населения, необходимо набрать более 50% голосов либо 40% при условии, что отрыв от его ближайшего соперника составляет не менее 10%. Если никто из претендентов на высший пост не добьется этого результата, второй тур голосования пройдет 15 декабря.

Согласно опросу, который опубликовала 10 октября газета El Deber, за Моралеса, представляющего левое "Движение к социализму", готовы отдать свои голоса 36,2% избирателей. Месу, выдвигающегося от правой партии "Гражданское сообщество", были намерены поддержать 26,9% жителей страны. Третье место по популярности среди опрошенных занял Оскар Ортис из правого альянса "Боливия говорит: "Нет", в поддержку которого высказались 7,8% респондентов.

Почти 14 лет у власти

Моралес уже установил рекорд длительности пребывания на посту президента Боливии. Первый в истории страны президент, представляющий коренное индейское население, пришел к власти по итогам выборов в декабре 2005 года. Он был переизбран в 2009 и 2014 годах, несмотря на запрет баллотироваться на третий срок подряд. Конституционный суд признал тогда законность переизбрания, сославшись на то, что в 2009 году в Боливии был принят новый основной закон, поэтому первый мандат в счет не шел.

В ноябре 2017 года Конституционный суд Боливии принял решение, согласно которому Моралес может баллотироваться еще на один срок.