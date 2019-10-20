Тысячи человек в Барселоне призвали к территориальной целостности Испании

БАРСЕЛОНА, 20 октября. /ТАСС/. Противники выхода Каталонии из состава Испании провели в воскресенье акцию в центре Барселоны - на площади Святого Иакова, где находится мэрия. Как передает корреспондент ТАСС, на демонстрацию собрались несколько тысяч человек.

Собравшиеся демонстрировали флаги Испании, скандировали лозунги в поддержку мадридских властей, полиции, национальной гвардии. Они выступили против насилия и погромов. "Вы видели, что было в городе в последние дни, - сказал корреспонденту ТАСС один из участников акции, - я такого никогда в своем городе не видел и, разумеется, поддерживать не могу".

Организатором акции выступила центристская партия "Граждане", которая поддерживает единство Испании. Как заявил лидер этой политической силы, "никакие угрозы" не смогут разрушишь государственные институты. "Если сепаратизм попытается разрушить Испанию, они [его сторонники] закончат в тюрьме", - сказал он.

Данная демонстрация стала ответом на акции сторонников выхода Каталонии из состава Испании - они протестуют с понедельника.

Согласно статистике, против выхода Каталонии из состава Испании выступают 48% жителей автономии.