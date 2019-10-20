СМИ: турецкая армия взяла под контроль сирийский приграничный город Рас-эль-Айн

ТАСС, 20 октября. Подразделения турецкой армии установили контроль над приграничным сирийским городом Рас-эль-Айном. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Al Arabiya .

Зачем Турции понадобилась операция в Сирии?

Война как "Источник мира".

Война как "Источник мира". Зачем Турции понадобилась операция в Сирии?

На эту тему

По имеющейся информации, "турецкие войска и поддерживающие их формирования вооруженной сирийской оппозиции взяли под свой контроль город Рас-эль-Айн в провинции Хасеке".

Как уточняет агентство SANA, армия Турции и выступающие на ее стороне отряды оппозиции вошли в Рас-эль-Айн после эвакуации оттуда отрядов коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС).

Некоторое время назад СДС, основу которых составляют курдские военизированные формирования, начали отход из Рас-эль-Айна. Отмечается, что отряды коалиции направляются к центру провинции Хасеке "в соответствии с договоренностями, достигнутыми США и Турцией".

В четверг Вашингтон и Анкара достигли соглашения о приостановке боевых действий. Турция согласилась на 120 часов прекратить огонь, чтобы курдские отряды, входящие в коалицию СДС, покинули район пограничной зоны безопасности, создаваемой Анкарой.