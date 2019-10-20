США могут сократить до 8,6 тыс. численность своих сил в Афганистане

ТАСС, 20 октября. Соединенные Штаты могут сократить численность своего контингента в Афганистане до 8,6 тыс. военнослужащих без ущерба для борьбы с террористическими группировками, действующими в этой стране. Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер, прибывший в воскресенье в Кабул с визитом, информация о котором заранее не распространялась.

"Я уверен, что США могут сократить свои войска в Афганистане до 8,6 тыс. без ущерба для контртеррористических операций против сети "Аль-Каида" (запрещена в РФ) и группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ)", - сказал глава ведомства, которого цитирует телеканал 1TV, в беседе с журналистами. Он, однако, добавил, что "любой вывод американских сил [из Афганистана] может произойти только как часть мирного соглашения с [радикальным движением] "Талибан" (запрещено в РФ).

В настоящее время на территории Афганистана находится около 14 тыс. американских военнослужащих, которые заняты как подготовкой афганской армии, так и непосредственно участвуют в полевых операциях против экстремистов.

Это первый визит Эспера в Афганистан после его назначения главой Пентагона. Он занял должность министра обороны США спустя шесть недель после того, как американский президент США Дональд Трамп объявил о прекращении переговоров Вашингтона с представителями "Талибан" о восстановлении мира на афганской земле.