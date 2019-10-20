Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

США могут сократить до 8,6 тыс. численность своих сил в Афганистане

В настоящее время на территории Афганистана находится около 14 тыс. американских военнослужащих

ТАСС, 20 октября. Соединенные Штаты могут сократить численность своего контингента в Афганистане до 8,6 тыс. военнослужащих без ущерба для борьбы с террористическими группировками, действующими в этой стране. Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер, прибывший в воскресенье в Кабул с визитом, информация о котором заранее не распространялась.

"Я уверен, что США могут сократить свои войска в Афганистане до 8,6 тыс. без ущерба для контртеррористических операций против сети "Аль-Каида" (запрещена в РФ) и группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ)", - сказал глава ведомства, которого цитирует телеканал 1TV, в беседе с журналистами. Он, однако, добавил, что "любой вывод американских сил [из Афганистана] может произойти только как часть мирного соглашения с [радикальным движением] "Талибан" (запрещено в РФ).

В настоящее время на территории Афганистана находится около 14 тыс. американских военнослужащих, которые заняты как подготовкой афганской армии, так и непосредственно участвуют в полевых операциях против экстремистов.

Это первый визит Эспера в Афганистан после его назначения главой Пентагона. Он занял должность министра обороны США спустя шесть недель после того, как американский президент США Дональд Трамп объявил о прекращении переговоров Вашингтона с представителями "Талибан" о восстановлении мира на афганской земле.

Теги
АфганистанСШАТрамп, ДональдЭспер, Марк
Реклама на ТАСС
Глава Пентагона встретится с военнослужащими США и НАТО в Афганистане
Ранее Марк Эспер заявил, что Вашингтон сможет сократить численность своего контингента в Афганистане до 8,6 тыс. человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС