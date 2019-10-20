Welt: в НАТО создан кризисный штаб для оценки последствий операции Турции в Сирии

БЕРЛИН, 20 октября. /ТАСС/. Страны - члены НАТО создали кризисный штаб в связи с военной операцией Турции на севере Сирии для оценки развития ситуации в регионе. Об этом сообщила в воскресенье германская газета Welt am Sonntag .

Война как "Источник мира". Зачем Турции понадобилась операция в Сирии?

По ее информации, в него вошли эксперты по вопросам разведки и безопасности, специалисты в области проведения военных операций и политические советники.

Как пишет газета, в среду постпреды 29 стран - членов НАТО более двух часов в условиях строгой секретности обсуждали операцию Турции. По данным издания, представители Германии, Франции, Албании, Исландии, Бельгии и Люксембурга дали ясно понять, что Анкаре не стоит ждать "никакой поддержки" в случае обострения ситуации во время наступления на позиции курдов.