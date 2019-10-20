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Военная операция Турции на севере Сирии

Welt: в НАТО создан кризисный штаб для оценки последствий операции Турции в Сирии

По данным издания, в него вошли эксперты по вопросам разведки и безопасности, специалисты в области проведения военных операций и политические советники

БЕРЛИН, 20 октября. /ТАСС/. Страны - члены НАТО создали кризисный штаб в связи с военной операцией Турции на севере Сирии для оценки развития ситуации в регионе. Об этом сообщила в воскресенье германская газета Welt am Sonntag.

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По ее информации, в него вошли эксперты по вопросам разведки и безопасности, специалисты в области проведения военных операций и политические советники.

Как пишет газета, в среду постпреды 29 стран - членов НАТО более двух часов в условиях строгой секретности обсуждали операцию Турции. По данным издания, представители Германии, Франции, Албании, Исландии, Бельгии и Люксембурга дали ясно понять, что Анкаре не стоит ждать "никакой поддержки" в случае обострения ситуации во время наступления на позиции курдов.

Теги
АлбанияБельгияСШАСирияТурцияГерманияИсландияЛюксембургФранцияВоенная операция Турции на севере Сирии
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