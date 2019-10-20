СМИ: занятые контрабандой угля суда КНДР 100 раз за два года заходили в порты Японии

ТОКИО, 20 октября. /ТАСС/. Северокорейские суда под флагами других стран, вовлеченные в процесс контрабанды угля, около 100 раз за последние два года заходили в японские порты в обход действующего санкционного режима. Об этом сообщило в воскресенье агентство Kyodo.

По данным береговой охраны Японии, суда в основном ходили под флагом Панамы. Утверждается, что они заходили в российские и китайские порты перед тем, как доставить груз в Японию, в попытке скрыть его происхождение.

Проведенные таможенные инспекции ни в одном из случаев не выявили контрабандных грузов, в том числе потому, что запрет на заход в японские порты распространяется только на суда под флагом КНДР. В основном конечной точкой отгрузки служили города в северных и северо-восточных регионах Японии.

В отношении КНДР действует самый суровый на сегодняшний день санкционный режим, предусматривающий в том числе финансовые санкции, оружейное эмбарго, запрет на поставки ракетного топлива, оборудования и материалов двойного назначения, а также экспорт из страны угля, железа, свинца, морепродуктов и другой продукции.