Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Военная операция Турции на севере Сирии

Обозреватель Welt считает, что Путин добивается в Сирии "побед без войны"

Михаэль Штюрмер отметил, что после вывода американских войск из Сирии российскому президенту больше ничего не будет мешать в борьбе за власть в регионе

БЕРЛИН, 20 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин добивается в Сирии побед без войны, и геополитическая ситуация в мире радикально меняется. Об этом говорится в статье, опубликованной в воскресенье в германской газете Die Welt.

На эту тему
Война как "Источник мира". Зачем Турции понадобилась операция в Сирии?

"Было более чем символично то, что покинувшие места своей дислокации в соответствии с приказом главнокомандующего американцы, по большей части спецподразделения, встречали ехавших в обратном направлении россиян", - пишет обозреватель издания Михаэль Штюрмер. "Путин достиг того, о чем только мечтало большинство умных военачальников на протяжении всей истории, - победы без войны", - отмечается в статье.

"В регионе между Балтикой и Черным морем он уже давно изменил силовые линии геополитики. Теперь, после решения [президента США] Дональда Трампа [об отводе сил из Сирии], ничто и никто не будет препятствовать Путину - ни Китай, ни Америка, ни даже НАТО - продолжать "большую игру" в борьбе за власть, за "ближнее зарубежье" и за евразийскую зону безопасности, игру, в которой, как казалось, в 1989-1990 годах Россия потерпела поражение на все времена", - пишет автор материала. "Ситуация радикально изменилась", - констатирует журналист.

Как указывается в статье, "НАТО видела и лучшие дни". "Одно ясно: Североатлантический альянс больше никогда не будет тем, чем он был на протяжении долгих десятилетий холодной войны, - гарантом безопасности для европейцев, воплощением расширенного сдерживания, а для США - военной инфраструктурой их ведущего положения в Атлантике", - считает автор.

Трамп заявил 7 октября о том, что его страна начала выводить войска с северо-востока Сирии. 13 октября министр обороны США Марк Эспер сообщил, что отвод подразделений оттуда и переброска подкрепления в Саудовскую Аравию являются составной частью перегруппировки сил с учетом вызова со стороны Ирана.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАСирияГерманияРоссияВоенная операция Турции на севере Сирии
Реклама на ТАСС
Глава Пентагона встретится с военнослужащими США и НАТО в Афганистане
Ранее Марк Эспер заявил, что Вашингтон сможет сократить численность своего контингента в Афганистане до 8,6 тыс. человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС