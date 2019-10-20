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Военная операция Турции на севере Сирии

Помпео заявил, что перемирие в Сирии в основном соблюдается

Госсекретарь США подчеркнул, что Вашингтон ждет отвода курдских сил

НЬЮ-ЙОРК, 20 октября. /ТАСС/. Вашингтон полагает, что перемирие на севере Сирии по большей части соблюдается, и ожидает отвода курдских сил. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу ABC, которое вышло в эфир в воскресенье.

Говоря о достигнутом в четверг Вашингтоном и Анкарой соглашении о приостановке боевых действий, он отметил: "Мы выступили с совместным заявлением, мы полагаем, что это поможет спасти жизни людей". Коснувшись вопроса о соблюдении перемирия, Помпео добавил: "До сих пор оно работало, нужно еще многое сделать для дальнейшего его выполнения". Как указал госсекретарь, согласно полученной им недавно информации, на севере Сирии "сравнительно мало боевых действий", в ряде мест был зафиксирован "беспорядочный огонь из стрелкового оружия".

По словам госсекретаря, "прошлой ночью раненых вывезли из города Рас-эль-Айна". "Мы надеемся, что формирования "Сил демократической Сирии" (СДС) выйдут из этих городов, а договоренности о прекращении огня, на которое согласились турецкое руководство и лидеры СДС, когда мы были в Анкаре, будут соблюдать", - добавил он.

17 октября Соединенные Штаты и Турция по итогам переговоров в Анкаре достигли соглашения о приостановке турецкой операции "Источник мира" на севере Сирии. Турецкая сторона согласилась прекратить военные действия на 120 часов, чтобы дать возможность отрядам СДС покинуть создаваемую Анкарой 30-километровую пограничную зону безопасности.

Теги
СШАСирияТурцияПомпео, Майкл (Майк)Военная операция Турции на севере Сирии
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