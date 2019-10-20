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Военная операция Турции на севере Сирии

Курдские формирования 22 раза нарушили режим прекращения огня в Сирии

В Минобороны Турции сообщили, что в район Рас-эль-Айн въехал конвой

АНКАРА, 20 октября. /ТАСС/. Министерство национальной обороны Турции вновь обвинило в воскресенье курдские формирования "Силы народной самообороны" в нарушении режима прекращения огня на северо-востоке Сирии, о котором ранее договорились Анкара и Вашингтон.

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"Террористы из Рабочей партии Курдистана и "Сил народной самообороны", начиная с 22:00 (время совпадает с московским) 17 октября 2019 года, 22 раза нарушили достигнутое с Соединенными Штатами соглашение [о приостановке операции ВС Турции]. Тесная координация с американскими военными продолжается", - говорится в коммюнике.

В оборонном ведомстве также сообщили, что в район Рас-эль-Айн въехал конвой, состоящий из 55 автомобилей. Другой конвой из 86 автомобилей также направился в Телль-Тамер.

Теги
СирияТурцияВоенная операция Турции на севере Сирии
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