Глава Пентагона встретится с военнослужащими США и НАТО в Афганистане

ВАШИНГТОН, 20 октября. /ТАСС/. Глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что встретится в рамках своего визита в Афганистан, информация о котором заранее не распространялась, с находящимися там военнослужащими США и миссии НАТО.

"Жду с нетерпением сегодня встречи с военнослужащими миссии НАТО в Афганистане "Решительная поддержка" и США, чтобы поблагодарить их за тяжелую работу, - написал он в Twitter. - Рад видеть, что командующий войсками США и НАТО в Афганистане генерал-лейтенант Остин Скотт Миллер вместе с НАТО проделал огромную работу, чтобы гарантировать, что Афганистан никогда больше не будет убежищем для терроризма. Привержены поддержке свободного и демократического Афганистана".

Эспер объявил в воскресенье в Кабуле, что Соединенные Штаты могут сократить численность своего контингента в Афганистане до 8,6 тыс. военнослужащих без ущерба для борьбы с террористическими группировками, действующими в этой стране. В настоящее время на территории Афганистана находятся около 14 тыс. американских военнослужащих, которые заняты как подготовкой афганской армии, так и непосредственно участвуют в полевых операциях против экстремистов.

Это первый визит Эспера в Афганистан после его назначения главой Пентагона. Он занял должность министра обороны США спустя шесть недель после того, как американский президент США Дональд Трамп объявил о прекращении переговоров Вашингтона с представителями радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) о восстановлении мира на афганской земле.