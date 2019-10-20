СМИ: военные США разрушили в Сирии свою базу с полосой для транспортных самолетов

ТАСС, 20 октября. Американские силы разрушили свою военную базу в Сирии, на которой находилась взлетно-посадочная полоса для военно-транспортных самолетов. Об этом в воскресенье сообщило агентство SANA.

По его данным, "военные США разрушили собственную базу, на которой была обустроена взлетно посадочная полоса для военно-транспортных самолетов и вертолетная площадка". База, расположенная в районе Телль-Байдар, была фактически полностью уничтожена после выхода с нее американского контингента.

Кроме того, по данным SANA, американцы в самое ближайшее время готовятся к эвакуации с базы Life Stone, находящейся рядом с одной из плотин на реке Евфрат в провинции Хасеке.

Несколько дней назад силы возглавляемой США международной коалиции полностью ликвидировали свою военную базу, находившуюся в районе сирийского города Айн-эль-Араба (также известен как Кобани) в 150 км от Алеппо на севере Сирии.