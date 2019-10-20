Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Военная операция Турции на севере Сирии

СМИ: военные США разрушили в Сирии свою базу с полосой для транспортных самолетов

Речь идет о базе в районе Телль-Байдар

ТАСС, 20 октября. Американские силы разрушили свою военную базу в Сирии, на которой находилась взлетно-посадочная полоса для военно-транспортных самолетов. Об этом в воскресенье сообщило агентство SANA.

По его данным, "военные США разрушили собственную базу, на которой была обустроена взлетно посадочная полоса для военно-транспортных самолетов и вертолетная площадка". База, расположенная в районе Телль-Байдар, была фактически полностью уничтожена после выхода с нее американского контингента.

Кроме того, по данным SANA, американцы в самое ближайшее время готовятся к эвакуации с базы Life Stone, находящейся рядом с одной из плотин на реке Евфрат в провинции Хасеке.

Несколько дней назад силы возглавляемой США международной коалиции полностью ликвидировали свою военную базу, находившуюся в районе сирийского города Айн-эль-Араба (также известен как Кобани) в 150 км от Алеппо на севере Сирии.

Теги
СШАСирияВоенная операция Турции на севере Сирии
Реклама на ТАСС
Военная операция Турции на севере Сирии
Эрдоган назвал американским и европейским партнерам условия возобновления операции в Сирии
Турецкий лидер сообщил, что боевые действия будут продолжены, если курдские отряды не покинут зону безопасности в течение 120 часов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС