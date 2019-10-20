Марин Ле Пен призвала приостановить членство Турции в НАТО из-за ее операции в Сирии

ПАРИЖ, 20 октября. /ТАСС/. Лидер французской партии Национальное объединение Марин Ле Пен потребовала приостановить членство Турции в НАТО в связи с военной операцией, которую проводит Анкара на северо-востоке Сирии.

Война как "Источник мира". Зачем Турции понадобилась операция в Сирии?

"Турция нарушила критерии пребывания в НАТО, - заявила политик в воскресенье в эфире радиостанции RTL. - Необходимо приостановить ее участие в альянсе".

Кроме этого, по мнению Ле Пен, "следует также прекратить выплаты Турции в рамках программы помощи кандидатам на вступление в ЕС". Она напомнила, что "объем этих выплат на период с 2021 по 2027 год должен был составить €6 млрд".

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая в пятницу по итогам саммита ЕС в Брюсселе, заявил, что произошедшее в последние дни в Сирии является серьезной ошибкой НАТО. Он указал, что Турция, будучи членом НАТО, "решила атаковать того, кто был региональным партнером международной коалиции в борьбе против группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ)". "На мой взгляд, это заставляет задаться вопросом о функционировании НАТО", - заявил французский лидер.