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Более 600 человек задержали в ходе протестов в Чили

Более 300 человек пострадали

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 октября. /ТАСС/. Более 140 человек пострадали в ходе протестов в чилийском регионе Вальпараисо. Об этом сообщила в воскресенье радиостанция Bio Bio со ссылкой на ответственного за безопасность в регионе контр-адмирала Хуана Андреса де ла Масу. Ранее полиция Чили предоставила данные о 167 пострадавших в ходе протестов в столице.

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По слова де ла Масы, в общей сложности в Вальпараисо пострадали 147 человек, из них 116 - гражданские лица. Двое пострадавших полицейских находятся в тяжелом состоянии.

Задержаны за участие в беспорядках в Вальпараисо 352 человека. Па данным полиции на субботу, в Сантьяго были задержаны 308 человек.

Протесты, которые переросли в беспорядки и столкновения с полицией, начались в Сантьяго в понедельник после того, как стоимость проезда в метро в среднем выросла на 30 песо ($0,04) до максимума в 850 песо ($1,2). Позднее беспорядки охватили и другие города страны.

В связи со сложившейся ситуацией Пиньера отменил повышение цен на проезд в общественном транспорте.

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Чили
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