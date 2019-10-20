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Военная операция Турции на севере Сирии

Эрдоган назвал американским и европейским партнерам условия возобновления операции в Сирии

Турецкий лидер сообщил, что боевые действия будут продолжены, если курдские отряды не покинут зону безопасности в течение 120 часов

АНКАРА, 20 октября. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил американским и европейским партнерам условия возобновления операции "Источник мира" в Сирии.

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"Всего лишь за девять дней проведения операции мы нейтрализовали 765 террористов, освободили 111 населенных пунктов и очистили от террористов территории площадью в 1,5 тыс. кв. км. Если террористы в течение отведенных 120 часов не покинут зону безопасности, то операция будет продолжена. Я сообщил об этом американской делегации и странам ЕС", - заявил он в воскресенье в ходе выступления в Стамбуле, трансляцию которого вел телеканал NTV.

Эрдоган также вновь рассказал о намерениях обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным операцию Турции в Сирии в ходе визита в Сочи 22 октября.

17 октября Соединенные Штаты и Турция достигли соглашения о приостановке боевых действий. Турция согласилась на 120 часов прекратить огонь, чтобы курдские отряды, входящие в коалицию "Силы демократической Сирии", покинули район пограничной зоны безопасности, создаваемой Анкарой.

Теги
СШАСирияТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипВоенная операция Турции на севере Сирии
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