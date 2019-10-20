СМИ: военные США перевозят жен боевиков ИГ из сирийских спецлагерей в Ирак

ТАСС, 20 октября. Американские военные перевозят десятки боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), находящихся в специальных лагерях на северо-востоке Сирии, в Ирак. Об этом сообщило в воскресенье агентство SANA .

По его данным, в лагерь Эль-Холь, расположенный на востоке сирийского города Хасеке, "прибыли американские транспортные средства из Ирака, чтобы переправить несколько десятков жен экстремистов, воевавших на стороне ИГ". Эта операция сил США проходила под прикрытием боевых вертолетов и совпала по времени с массовой эвакуацией американских военных баз, находящихся в северо-восточном регионе Сирии.

Отмечается, что не более суток назад американские военные переправили около 230 иностранных сторонников ИГ из тюрьмы в населенном пункте Эль-Маликия в спецлагерь, также расположенный близ Хасеке, для их дальнейшей переброски на иракскую территорию. До недавнего времени прилегающая к Турции зона, где и находилось большинство лагерей для экстремистов и членов их семей, контролировалась коалицией "Силы демократической Сирии" (СДС), основу которой составляют курдские военизированные формирования.

В середине октября газета The New York Times сообщила, что несколько сотен радикалов, воспользовавшись турецкой операцией, совершили побег из центра временного содержания в Сирии. Около 700 членов семей боевиков ИГ также бежали из лагеря для временно перемещенных лиц на севере страны. В публикации перечислены тюрьмы и центры временного содержания в городах Айн-Исе, Айн-эль-Арабе (также известен как Кобани), Хасеке и Камышлы. Как уточняют источники издания, там содержались около 11 тыс. человек, включая порядка 9 тыс. сирийцев и иракцев, а также приблизительно 2 тыс. выходцев из других государств, власти которых отказались их репатриировать.