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Белый дом: Трампа будут критиковать за любой выбор места для проведения саммита G7 в США

Американский президент изначально намеревался провести мероприятие на своем курорте Trump National Doral Miami, но впоследствии отказался от этого варианта "из-за иррациональной враждебности СМИ и демократов"

НЬЮ-ЙОРК, 20 октября. /ТАСС/. Исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни считает, что американские СМИ найдут поводы для критики вне зависимости от того, какое место будет выбрано для проведения саммита Группы семи (G7) в США. Об этом он заявил журналистам телеканала Fox News в интервью, которое вышло в эфир в воскресенье.

Говоря о том, почему президент США Дональд Трамп отказался от идеи проведения указанного саммита на своем курорте Trump National Doral Miami, Малвэни отметил: "Он был по-настоящему удивлен тем, какой негативной была реакция". "Нам придется найти другое место. И, думаю, когда мы найдем другое место, оно не понравится СМИ по какой-то другой причине", - сказал представитель Белого дома.

Объясняя, почему Трамп первоначально хотел провести саммит на своем курорте, Малвэни отметил, что американский лидер помнит о своем опыте работы в гостиничном бизнесе. "Он увидел возможность собрать лидеров со всего мира, чтобы они увидели все самое лучшее, совершили самую лучшую поездку", - отметил исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома.

Трамп в субботу написал в Twitter, что администрация США "из-за иррациональной враждебности СМИ и демократов" больше не рассматривает возможность проведения саммита на указанном курорте. "Мы начнем немедленно искать другие варианты, включая, возможно, Кэмп-Дэвид", - добавил американский лидер.

Малвэни объявил о планах провести саммит 10-12 июня в данном месте ранее на этой неделе. В начале сентября демократы в Палате представителей Конгресса США начали расследование в связи с предполагаемыми попытками Трампа использовать служебное положение в целях личного обогащения за счет проведения официальных мероприятий на принадлежащих ему курортах.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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