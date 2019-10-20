Премьер Молдавии считает, что выборы в местные органы власти были свободными и корректными

КИШИНЕВ, 20 октября. /ТАСС/. Голосование на выборах в местные органы власти в Молдавии проходило без существенных нарушений и в спокойной обстановке. Об этом сообщила премьер-министр республики Майя Санду в ходе совместного брифинга с кандидатом на пост мэра Кишинева Андреем Нэстасе после закрытия избирательных участков в воскресенье.

"Выборы прошли в хороших условиях, если не считать маленьких инцидентов. Они были свободными и корректными", - сказала Санду.

На этих выборах планируется избрать около тысячи мэров городов и глав сельских администраций, а также свыше 11 тыс. депутатов местных советов. Наблюдатели отмечают, что результаты голосования могут внести дополнительные изменения в политическую ситуацию в Молдавии, где этим летом было сформировано новое парламентское большинство из проевропейских партий, объединившихся в избирательный блок Acum ("Сейчас"), и поддерживающей восстановления отношений с Россией Партии социалистов Республики Молдова. Жестко критиковавшие друг друга формирования объединились для отстранения от власти бывшего лидера Демократической партии Молдовы, олигарха Владимира Плахотнюка, но после достижения этой цели им все сложнее находить общий язык.