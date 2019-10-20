Times: ЕС готов предоставить Великобритании трехмесячную отсрочку Brexit

ЛОНДОН, 20 октября. /ТАСС/. Европейский союз (ЕС) склоняется к тому, чтобы предоставить Великобритании отсрочку Brexit на три месяца, если премьер-министру Соединенного Королевства Борису Джонсону не удастся провести на следующей неделе через парламент соглашение с ЕС об условиях "развода". Об этом сообщила в воскресенье газета The Times со ссылкой на дипломатические источники.

По информации издания, Брюссель настроен на то, что Великобритания сможет покинуть европейское сообщество и ранее, а ориентировочными датами "развода" будут установлены 1 и 15 число ноября, декабря и января.

По информации газеты, решение ЕС об этом не будет принято, пока не станет ясно, получится ли у Джонсона добиться от Палаты общин одобрения сделки. В случае если британский премьер столкнется с серьезными сложностями, например, если парламент обяжет его провести повторный референдум по Brexit, тогда такие страны Евросоюза, как, Германия, будут настаивать на более значительной отсрочке Brexit, например, до июня следующего года.

На экстренном заседании британского парламента в субботу попытка правительства провести проект соглашения с ЕС через Палату общин сорвалась. Депутаты одобрили поправку к предложению кабинета, внесенную бывшим членом правящей Консервативной партии Оливером Летвином и сделавшую бессмысленным голосование по соглашению с ЕС, которое должно было состояться в тот же день вечером. После этого британский премьер в соответствии с принятым под давлением оппозиции законом официально запросил у председателя Европейского совета Дональда Туска трехмесячную отсрочку Brexit до 31 января 2020 года.

Впрочем, Джонсон не подписал это письмо, а вслед за ним направил Туску личное послание, в котором указал на то, что сам он против отсрочки, так как она "нанесет ущерб интересам Великобритании" и партнерам Лондона в ЕС.