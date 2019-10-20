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Переговоры Египта и Эфиопии по проблеме высотной плотины пройдут 24 октября в Сочи

Египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что решение проблемы "должно быть найдено"

КАИР, 20 октября. /ТАСС/. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед обсудят 24 октября в Сочи проблему высотной плотины "Возрождение". Об этом было объявлено в воскресенье в Каире на брифинге для журналистов в МИД.

Ранее ас-Сиси сообщил, что договорился с эфиопским премьером встретиться в России для обсуждения проблемных аспектов по плотине. Как отметил тогда египетский президент, решение проблемы "должно быть найдено".

Отношения между Каиром и Аддис-Абебой переживают серьезный кризис из-за возведения Эфиопией высотной плотины. В частности, страны не могут договориться о сроках и объемах заполнения резервуаров плотины - Аддис-Абеба отклоняет египетский план, считая его потенциальным нарушением своего суверенитета.

Как рассказали на брифинге в МИД, Египет настаивает на том, чтобы объем поступления воды был сохранен на уровне 40 млрд куб. м, однако Эфиопия заявляет о максимально допустимой цифре в 31 млрд куб. м, что для страны пирамид "является ниже критического уровня". "В целях сохранения приемлемых объемов воды Каир просит увеличить временной период заполнения водохранилищ плотины, но Аддис-Абеба на данном этапе обсуждать это отказывается", - указал представитель министерства. В настоящее время Египет получает порядка 48 млрд куб. м воды.

По подсчетам экспертов, в случае сокращения египетской квоты вод Нила ниже допустимого для него уровня страна лишится 1,5 млн рабочих мест, ежегодные потери в производстве электричества составят $285 млн, сельскому хозяйству будет нанесен ущерб в размере $1,4 млрд, и государство будет вынуждено тратить свыше $500 млн на импорт продуктов.

Эфиопия также отказывается допускать иностранных экспертов на плотину. Что касается подключения к переговорному процессу между Египтом, Эфиопией, а также Суданом четвертой стороны, на чем настаивает Каир, "то пока она не выбрана", отметили в МИД. По трехстороннему соглашению 2015 года все три страны должны одобрить этот вопрос. Однако, как сообщалось ранее, Аддис-Абеба отвергает идею подключения международных посредников к переговорному процессу.

Теги
ЭфиопияЕгипет
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