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Формирование нового правительства Южного Судана может быть отложено

Лидер вооруженной оппозиции республики Риек Машар сообщил, что сторонам не удалось договориться по ключевому вопросу о путях интеграции повстанцев в вооруженные силы страны

ПРЕТОРИЯ, 20 октября. /ТАСС/. Сторонам, участвующим в переговорах о создании к 12 ноября нового правительства Южного Судана, не удалось договориться по ключевому вопросу о путях интеграции повстанцев в вооруженные силы страны. Об этом, как сообщило в воскресенье агентство Reuters, заявил лидер вооруженной оппозиции Южного Судана Риек Машар.

"Нас из [оппозиционного] Народно-освободительного движения Судана не будет [в правительстве национального единства], так как мы не хотим ввергнуть страну в кризис", - подчеркнул Машар. Он отметил, что интеграция бывших повстанцев является ключевым пунктом подписанного осенью минувшего года мирного соглашения и без него новое правительство не может быть сформировано.

Риек Машар провел в воскресенье в столице Южного Судана Джубе встречу с делегацией Совета Безопасности ООН, которая прибыла для консультаций по вопросу о реализации мирного соглашения между правительством страны и оппозицией.

По данным южноафриканской радиостанции SABC, лидер оппозиции попросил перенести предельную дату для формирования переходного правительства страны на один месяц. Машар прибыл в Джубу из Хартума в минувшую субботу и провел переговоры с президентом страны Салва Кииром. Как отмечает Reuters, наряду с вопросом об интеграции повстанцев в ряды национальных ВС, им не удалось договориться о новом административном делении страны.

В сентябре 2018 года Киир и Машар подписали в Эфиопии мирное соглашение, согласно которому повстанцы прекращают огонь, а Машар восстанавливается в должности вице-президента страны. Одновременно должно быть сформировано новое правительство с участием представителей оппозиции, а часть бывших повстанцев интегрирована в правительственные вооруженные силы. Однако почти сразу возникли трудности с реализацией соглашения. Так, первоначальный срок формирования нового правительства (12 мая 2019 года) не был соблюден. Дополнительным соглашением была назначена новая дата - 12 ноября текущего года.

Теги
Южный Судан
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