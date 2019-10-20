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Военная операция Турции на севере Сирии

Глава МИД Германии заявил, что операция Турции в Сирии противоречит международному праву

Берлин не согласен с тем, что находящиеся в Турции сирийские беженцы будут отправлены на север Сирии, отметил Хайко Маас

БЕРЛИН, 20 октября. /ТАСС/. Военная операция Турции в Сирии "не согласуется с международным правом". Такое мнение высказал в воскресенье глава МИД ФРГ Хайко Маас в эфире телеканала ZDF.

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"Судя по всему, что мы знаем и что Турция сама приводит в качестве правового обоснования, мы не можем согласиться с этим. Мы не думаем, что нападение на курдские формирования легитимно с точки зрения международного права", - сказал Маас относительно аргументации турецкой стороны. "Если в международном праве нет обоснования для такого вторжения, то в таком случае оно и не согласуется с международным правом", - добавил министр.

"Мы также не согласны с тем, что сирийские беженцы, которые сейчас находятся в Турции, будут отправлены на север Сирии в эту зону безопасности, возможно, вопреки их воле", - подчеркнул глава МИД ФРГ. По его словам, подобные проблемы следует обсудить с Турцией. "Потому что мы не будем платить деньги за дела, которые, по нашему мнению, нелегитимны", - указал Маас.

Теги
СирияТурцияГерманияМаас, ХайкоВоенная операция Турции на севере Сирии
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