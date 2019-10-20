Глава МИД Германии заявил, что операция Турции в Сирии противоречит международному праву

"Судя по всему, что мы знаем и что Турция сама приводит в качестве правового обоснования, мы не можем согласиться с этим. Мы не думаем, что нападение на курдские формирования легитимно с точки зрения международного права", - сказал Маас относительно аргументации турецкой стороны. "Если в международном праве нет обоснования для такого вторжения, то в таком случае оно и не согласуется с международным правом", - добавил министр.

"Мы также не согласны с тем, что сирийские беженцы, которые сейчас находятся в Турции, будут отправлены на север Сирии в эту зону безопасности, возможно, вопреки их воле", - подчеркнул глава МИД ФРГ. По его словам, подобные проблемы следует обсудить с Турцией. "Потому что мы не будем платить деньги за дела, которые, по нашему мнению, нелегитимны", - указал Маас.