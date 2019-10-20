Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: в Чили в ходе протестов за сутки были задержаны более 1400 человек

Пострадали более 500 человек

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 октября. /ТАСС/. Более 1400 человек задержаны в Чили в ходе протестов, сопровождающихся беспорядками, за последние сутки. Об этом сообщила в воскресенье радиостанция BioBio со ссылкой на прокуратуру.

По ее данным, 614 человек были задержаны в столичном округе. В остальных городах страны было задержано 848 человек.

Протесты, которые переросли в беспорядки и столкновения с полицией, начались в Сантьяго в понедельник после того, как стоимость проезда в метро в среднем выросла на 30 песо ($0,04) до максимума в 850 песо ($1,2). Позднее беспорядки охватили и другие города страны. В ходе протестов пострадали более 500 человек.

В связи со сложившейся ситуацией президент страны Себастьян Пиньера объявил чрезвычайное положение в столице и ряде других городов, а также отменил повышение цен на проезд в общественном транспорте. В Сантьяго, Консепсьоне и Вальпараисо с 22:00 (04:00 мск) 19 октября до 07:00 (13:00 мск) 20 октября был объявлен комендантский час. Несмотря на введенную меру в городах были зафиксированы беспорядки, грабежи и случаи мародерства.

Власти Консепсьона уже сообщили о повторном введении комендантского часа.

Теги
Чили
Реклама на ТАСС
В столице Чили вновь ввели комендантский час из-за беспорядков
Комендантский час будет действовать до 06:00 по местному времени 21 октября
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС