В Боливии завершилось голосование на президентских и парламентских выборах

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 октября. /ТАСС/. Голосование на президентских и парламентских выборах завершилось в воскресенье в Боливии. Избирательные участки были открыты с 08:00 местному времени (15:00 мск) до 16:00 (23:00 мск).

По оценке председателя Высшего избирательного суда Марии Эухении Чоке, за три часа до завершения голосования серьезных инцидентов зафиксировано не было. "По нашему мнению, процесс проходит нормально", - сказала она газете El Deber.

Между тем, по данным издания, около 100 человек были задержаны в штабе оппозиционной партии "Боливия говорит: "Нет" в населенном пункте Вилья-Примеро-де-Майо. По словам полиции, правоохранительные органы прибыли в штаб партии, поскольку получили сообщения о том, что там употребляют алкоголь. Как сообщил командующий полицией Боливии Юрий Кальдерон, всего за различные нарушения был задержан 1291 человек, из них 978 за употребление алкоголя.

Граждане Боливии должны были выбрать одного из девяти кандидатов в президенты. Основные претенденты на высший государственный пост - действующий глава государства Эво Моралес и экс-президент Карлос Меса, руководившим страной с октября 2003 года по июнь 2005 года.

Помимо главы государства, граждане избирали 130 депутатов и 36 сенаторов Многонациональной законодательной ассамблеи. Как ожидается, предварительные итоги голосования будут объявлены вечером по местному времени. Правом голоса в республике обладают 7,3 млн человек.

По действующим в Боливии законам, для победы в первом туре кандидату, заручившемуся наибольшей поддержкой населения, необходимо набрать более 50% голосов или 40% при условии, что отрыв от его ближайшего соперника составляет не менее 10%. Если никто из претендентов на высший пост не добьется этого результата, второй тур голосования пройдет 15 декабря.