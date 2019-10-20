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В столице Чили вновь ввели комендантский час из-за беспорядков

Комендантский час будет действовать до 06:00 по местному времени 21 октября

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 октября. /ТАСС/. Власти Чили второй день подряд вводят комендантский час в столице из-за протестов, которые переросли в беспорядки. Об этом сообщил в воскресенье командующий армии республики Хавьер Итурриага.

"У нас есть свидетельства тому, что на улицах города снова пытаются устроить беспорядки, и мы должны этого избежать", - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала 24 Horas.

Комендантский час будет действовать с 19:00 по местному времени (01:00 мск) 20 октября до 06:00 (12:00 мск) 21 октября.

Протесты, которые переросли в беспорядки и столкновения с полицией, начались в Сантьяго в понедельник после того, как стоимость проезда в метро в среднем выросла на 30 песо ($0,04) до максимума в 850 песо ($1,2). Позднее беспорядки охватили и другие города страны.

В связи со сложившейся ситуацией президент страны Себастьян Пиньера объявил чрезвычайное положение в столице и ряде других городов, а также отменил повышение цен на проезд в общественном транспорте. В Сантьяго, Консепсьоне и Вальпараисо с 22:00 (04:00 мск) 19 октября до 07:00 (13:00 мск) 20 октября был объявлен комендантский час. Несмотря на введенную меру в городах были зафиксированы беспорядки, грабежи и случаи мародерства.

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Чили
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