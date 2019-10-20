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Ведущая оппозиционная партия Северной Македонии надеется на победу на досрочных выборах

Выборы запланированы на апрель 2020 года

СКОПЬЕ, 20 октября. /ТАСС/. Оппозиция Северной Македонии рассчитывает на победу на предстоящих в апреле 2020 года досрочных парламентских выборах. Об этом сообщил в воскресенье лидер крупнейшей в стране оппозиционной партии "Внутренняя македонская революционная организация - Демократическая партия за македонское национальное единство" (ВМРО-ДПМНЕ) Христиан Мицкоски после встречи с президентом Стево Пендаровски.

"Выборы являются неизбежным исходом того, что произошло. Беспорядкам и аферам пришел конец. На этих выборах побеждает обновление Македонии, и нас ждет ежедневная работа для того, чтобы мы могли достичь задуманного. Мы предложим законы о реформах, ведь нужно с чего-то начать. Необходимо, чтобы пришли люди, которые будут самоотверженно работать на благо наших граждан. Ревизионизм не будет политикой ВМРО-ДПМНЕ", - отметил лидер северомакедонской оппозиции.

Среди планов на будущее в случае победы на выборах Мицкоски подчеркнул, что будет обеспечена независимость работы прокуратуры и судебной системы. "В этой стране не должно быть защищенных профессий. Мне никогда не приходило в голову защищать преступников. Будут изучены источники собственности всех нынешних и бывших политиков", - добавил он.

В воскресенье вечером в Скопье состоялась встреча лидеров партий с президентом республики, на которой обсуждалось вынесенное в пятницу решение саммита ЕС о переносе даты начала переговоров о вступлении Северной Македонии в Евросоюз.

Изначально проведение парламентских выборов в стране планировалось в конце 2020 года. В связи с возможным недовольством со стороны граждан решением ЕС отложить дату открытия переговоров, премьер-министр предложил рассмотреть вопрос о досрочных выборах, где граждане смогут подтвердить свое доверие правительству.

Теги
Северная Македония
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