Власти Мексики выступают за разрешение конфликтов в стране мирным путем

МЕХИКО, 21 октября. /ТАСС/. Правительство Мексики делает ставку на разрешение конфликтов в стране при помощи диалога, а не применения насилия. Об этом заявил в воскресенье президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор, выступая в южном штате Оахака.

"Нас не волнует, что консерваторы, сторонники авторитарного подхода хотят, чтобы мы управляли страной по-другому, они уже так сделали, и это не принесло результатов, напротив, они погрузили Мексику в траур, - цитирует Лопеса Обрадора газета Milenio. - Они превратили Мексику в кладбище, стремясь потушить огонь при помощи огня, побороть насилие насилием, никогда, мы никогда больше не будем подавлять мексиканский народ". Глава государства также прокомментировал ситуацию с освобождением задержанного в Кульякане сына наркобарона. По мнению политика, власти "приняли очень трудное, но очень гуманное решение", решив опустить его, чтобы избежать жертв среди мирного населения.

В четверг в Кульякане силовики поймали Овидио Гусмана Лопеса, одного из сыновей бывшего главаря наркокартеля "Синалоа" Хоакина Гусмана. Его задержание послужило причиной боев на городских улицах с применением крупнокалиберных пулеметов и автоматических винтовок. В столкновениях погибли не менее девяти человек, более 20 пострадали. Власти приказали отпустить Гусмана Лопеса, чтобы не подвергать опасности местных жителей.

По официальным данным, с января по август текущего года в Мексике жертвами насилия стали 23,7 тыс. человек, на 3,5% больше, чем в 2018 году, рекордном по числу убийств. Ответственность за гибель тысяч людей несёт наркомафия. В начале сентября Лопес Обрадор назвал повышение уровня безопасности в стране своей главной задачей.