Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Мексики выступают за разрешение конфликтов в стране мирным путем

Андрес Мануэль Лопес Обрадор подчеркнул, что власти страны больше не будут подавлять мексиканский народ

МЕХИКО, 21 октября. /ТАСС/. Правительство Мексики делает ставку на разрешение конфликтов в стране при помощи диалога, а не применения насилия. Об этом заявил в воскресенье президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор, выступая в южном штате Оахака.

"Нас не волнует, что консерваторы, сторонники авторитарного подхода хотят, чтобы мы управляли страной по-другому, они уже так сделали, и это не принесло результатов, напротив, они погрузили Мексику в траур, - цитирует Лопеса Обрадора газета Milenio. - Они превратили Мексику в кладбище, стремясь потушить огонь при помощи огня, побороть насилие насилием, никогда, мы никогда больше не будем подавлять мексиканский народ". Глава государства также прокомментировал ситуацию с освобождением задержанного в Кульякане сына наркобарона. По мнению политика, власти "приняли очень трудное, но очень гуманное решение", решив опустить его, чтобы избежать жертв среди мирного населения.

В четверг в Кульякане силовики поймали Овидио Гусмана Лопеса, одного из сыновей бывшего главаря наркокартеля "Синалоа" Хоакина Гусмана. Его задержание послужило причиной боев на городских улицах с применением крупнокалиберных пулеметов и автоматических винтовок. В столкновениях погибли не менее девяти человек, более 20 пострадали. Власти приказали отпустить Гусмана Лопеса, чтобы не подвергать опасности местных жителей.

По официальным данным, с января по август текущего года в Мексике жертвами насилия стали 23,7 тыс. человек, на 3,5% больше, чем в 2018 году, рекордном по числу убийств. Ответственность за гибель тысяч людей несёт наркомафия. В начале сентября Лопес Обрадор назвал повышение уровня безопасности в стране своей главной задачей.

Теги
Мексика
Реклама на ТАСС
В Канаде в 43-й раз пройдут парламентские выборы
К выборам допущена 21 партия, а также независимые кандидаты
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС