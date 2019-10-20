Британский премьер попытается вновь провести сделку по Brexit через парламент

ЛОНДОН, 21 октября. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Британский парламент в понедельник вернется к теме предстоящего выхода страны из состава ЕС, до которого остается всего 10 дней. После субботнего заседания Палаты общин, на котором депутаты внесли поправку в резолюцию правительства о Brexit, обязав вновь отсрочить дату "развода" с Евросоюзом, премьер-министр Борис Джонсон вновь попробует провести через парламент сделку с Брюсселем об условиях Brexit.

Спикер Палаты общин Джон Беркоу уже пообещал огласить парламентскую повестку дня в начале заседания, намеченного на 14:30 (16:30 мск). После этого станет понятно, допустит ли он проведение новых дебатов по соглашению с Евросоюзом. Если да, то голосование по сделке может состояться в понедельник. В ином случае у правительства появится возможность внести сделку на рассмотрение парламентариев во вторник.

Неплохие шансы для Джонсона

По оценкам газеты Financial Times, на этот раз у Джонсона есть хорошие шансы добиться принятия соглашения, которое уже трижды отклонялось народными избранниками. Согласно подсчетам издания, премьер-министра готовы поддержать 320 законодателей - на пять больше тех, кто намерен выступить против него. Накануне сразу два британских министра заявили, что арифметика, наконец, на стороне премьер-министра.

"Я уверен, что у нас есть достаточное число депутатов, которые проголосуют за сделку", - сказал в интервью телеканалу Sky News канцлер герцогства Ланкастерского (де-факто министр по особым поручениям) Майкл Гоув, отвечающий за подготовку страны к возможности "жесткого" Brexit.

Той же точки зрения придерживается и глава МИД Доминик Рааб. "Сделка у него [Джонсона] в кармане. Судя по всему, у нас есть необходимая поддержка. Почему мы не провели это голосование [в субботу]? Потому что мы сделаем это на следующей неделе", - сказал глава Форин оффиса в интервью Би-би-си.

Новые поправки на горизонте

В субботу причиной непринятия сделки Палатой общин стала поправка, внесенная бывшим членом Консервативной партии Оливером Летвиным. Она гласит, что сначала депутаты должны принять все законы, необходимые для "развода" с европейским сообществом, а уже потом одобрить саму сделку.

Однако это не означает, что кабмин не может попробовать еще раз провести сделку через парламент, параллельно с внесением в парламент законов, необходимых для вывода страны из ЕС. В этой ситуации может потребоваться техническая отсрочка даты "развода" для завершения законодательной работы, но речь не будет идти о продлении переговоров с ЕС или отмене результатов референдума, на чем до сих пор настаивают многие члены парламента.

Экс-член правительства Летвин не собирается больше вставлять бывшим коллегами палки в колеса. "Теперь я полностью поддерживаю правительство, если оно продолжит с этим законопроектом, с этой сделкой. Я проголосую за нее", - сказал депутат. "Новых поправок от Оливера Летвина не будет, потому что необходимости в них нет", - сказал законодатель.

Вместе с тем законодательные инициативы могут исходить и от других политических сил. Так, оппозиционная Лейбористская партия уже пообещала, что к предложению правительства провести дебаты по сделке она внесет поправку, обязывающую кабинет министров сначала провести второй референдум по Brexit, а уже потом выходить из ЕС.

Если это предложение будет одобрено, то, как и в субботу, до голосования по сделке дело может не дойти, так как особенного смысла она опять иметь не будет. Впрочем, не факт, что это произойдет, и здесь все будет зависеть от того, как депутаты проголосуют за новые поправки перед тем, как вынести свой вердикт соглашению с ЕС.

"Диковинная ситуация"

По мнению главного редактора и издателя журнала Politics First политолога Маркуса Пападопулоса, происходящее заставляет все больше задумываться о том, насколько конструктивно ведет себя парламент, раз за разом игнорируя результаты референдума 2016 года по Brexit. Тогда более 17 млн человек, или 52% от принявших участие в плебисците, выступили за выход из ЕС.

"Парламент не справляется со своей задачей, в нем есть люди, которые просто не уважают мнение британцев, - отметил Пападопулос в разговоре с корр. ТАСС. - Они стараются пустить весь процесс Brexit под откос на том основании, что избиратели якобы не понимали, за что голосовали три года назад. Не думаю, что парламент ведет себе конструктивно, он выносит себя на посмешище, так что я думаю, что теперь под основным давлением будет находиться как раз парламент, а не премьер-министр".

По мнению политолога, сейчас преимущество на стороне премьера. "В рукаве у Джонсона есть козырь. Если его сделка в понедельник будет отвергнута, он может сказать британцам: "ЕС поддержал это соглашение, я внес его в парламент, но депутаты, выступающие за сохранение членства, вновь отказались его принимать", - сказал эксперт.

"Очень странно, но британская пресса не обращает внимание на тот момент, что депутаты - сторонники сохранения членства страны в ЕС вступили уже в противоречие с самим Евросоюзом. Он поддержал сделку, а они отказываются. Это диковинная ситуация", - считает Пападопулос.