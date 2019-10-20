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В Канаде в 43-й раз пройдут парламентские выборы

К выборам допущена 21 партия, а также независимые кандидаты

ОТТАВА, 21 октября. /ТАСС/. 43-е парламентские выборы пройдут в понедельник в Канаде. Жителям Страны кленового листа предстоит определить, кто будет в ближайшие четыре года представлять их интересы в нижней палате парламента - Палате общин. Лидер победившей партии займет кресло премьер-министра Канады.

По данным Избирательной комиссии, к выборам допущена 21 партия, а также независимые кандидаты. На Атлантическом побережье Канады избирательные участки откроются в 08:30 по местному времени (14:30 мск), а завершится голосование в 19:00 по местному времени (05:00 мск, 22 октября) на Тихоокеанском побережье страны.

Основная борьба за 338 мандатов в Палате общин развернется между самыми популярными в стране политическими силами: правящей Либеральной партией (ЛП) премьер-министра Джастина Трюдо, Консервативной партией (КП), Новой Демократической партией (НДП), "Зеленой партией", "Квебекским блоком" и Народной партией Канады (НПК).

Согласно данным социологического опроса, опубликованного компанией по исследованию общественного мнения Nanos Research в воскресенье, самый высокий рейтинг сейчас у КП. За нее готовы проголосовать 31,5% жителей страны. Затем следуют либералы (31,0%), на третьем месте НДП - 18,8%. "Зеленую партию" и "Квебекский блок" поддерживают 9,5% и 7,0% избирателей, а НПК - 1,8%. Остальные политические силы, среди которых Коммунистическая партия Канады, "Марксистско-ленинская партия Канады", "Партия марихуаны", "Пиратская партия" и "Партия носорогов", вместе набирают менее 0,5% голосов избирателей.

Ожидается высокая явка

Избирательная комиссия Канады на выборах ожидает высокую явку, которая может превысить результаты 2015 года, когда на участки пришли 68,5% избирателей - это стало рекордным показателем с 1993 года. Все социальные опросы, предшествовавшие выборам, показали, что политическая активность населения Канады существенно возросла. Это подтверждают и рекордные данные, опубликованные Избиркомом по итогам досрочного голосования, которое проходило с 11 по 14 октября. Тогда на участки пришли около 4,7 млн избирателей, что на 29% больше, чем на выборах 2015 года.

Стоит добавить, что на выборах 2011 года такой возможностью воспользовались чуть более 2 млн канадцев.

Правительство меньшинства

Как отмечают политические эксперты, опираясь на данные социологических опросов, ни одной партии не удастся получить большинство в парламенте, то есть занять минимум 170 из 338 кресел. Правительство меньшинства не редкость для Канады, но, как правило, работа такого законодательного органа существенно усложняется. Например, так произошло в 2006 году, когда Консервативная партия выиграла выборы, но не смогла получить большинство кресел в Палате общин. В итоге в 2008 году текущий созыв парламентариев был распущен генерал-губернатором Канады и в том же году состоялись новые выборы, на которых консерваторы уже уверенно победили.

Вариант проведения новых выборов в ближайшие годы в случае реализации такого сценария весьма вероятен, так как в Канаде не принято формировать парламентские коалиции и маловероятно, что это произойдет и по итогам 43-х выборов. Лишь один раз в истории страны, да и то формально, консерваторы и либералы образовали коалицию под руководством консервативного премьер-министра Роберта Бордена. Было это в 1917-1920 годах, а причиной объединения стала Первая мировая война.

Правда, не стоит на 100% доверять как мнению экспертов, так и данным соцопросов. Четыре года назад они же утверждали, что в нижней палате канадского парламента будет сформировано правительство меньшинства, но разгромную победу на тех выборах над правящей Консервативной партией одержала Либеральная партия Джастина Трюдо, заполучив сразу 184 мандата.

Противостояние Трюдо и Шира

Нынешняя предвыборная кампания в Канаде стартовала 11 сентября. Основная борьба, как и ожидалось, развернулась между премьер-министром и лидером консерваторов Эндрю Широм. Правда, если у представителя оппозиции кампания прошла относительно ровно, то у главы Либеральной партии она получилась достаточно скандальной.

Неприятности у Трюдо начались практически сразу, когда 18 сентября журнал TIME в своем Twitter опубликовал фотографию 2001 года, на которой у нынешнего премьера Канады на голове белый тюрбан, а на лицо наложен черный грим. Трюдо сразу же обвинили в расизме и он был вынужден несколько раз публично извиняться, в том числе и перед лидером НДП Джагмитом Сингхом, который является последователем религиозного течения сикхизм и сам носит тюрбан.

Также лидера ЛП обвиняли в популизме после его обещания высадить в Канаде 2 млрд деревьев за 10 лет при раскручивании им темы защиты окружающей среды. Лозунг "Спасение планеты ради будущих поколений" также сыграл злую шутку с премьер-министром, когда он для поднятия рейтинга решил встретиться с шестнадцатилетней экоактивисткой из Швеции Гретой Тунберг, приехавшей в Монреаль. Последняя заявила журналистам, что лидер Канады, по ее мнению, прикладывает недостаточно усилий для защиты экологии планеты, после чего личный рейтинг Трюдо обрушился с 34% до 28%, так как от него отвернулась значительная часть молодежного электората.

Не сыграла на руку либералам и попытка их лидера обвинить консерваторов в ведении "грязной и отвратительной" предвыборной кампании. Он так и не привел конкретных примеров "дезинформации" со стороны конкурентов, а сам попал под шквал критики, в том числе и со страниц национальных газет, по поводу использования либералами не совсем честных методов политической борьбы. В частности, Трюдо так и не ответил на вопрос о том, почему один из его помощников опубликовал в "Твиттере" фотографию Шира и рабочего-строителя в цветном жилете, и с ее помощью попытался связать лидера оппозиции с движением "желтых жилетов", которые резко критикуют текущую иммиграционную политику либералов.

Шир же в ходе предвыборной кампании следовал традиционной риторике консерваторов. Он обвинял Трюдо в популизме, обещал снизить налоги и разобраться с проблемами нелегальной иммиграции из США. Последняя в 2017 году во многом была спровоцирована сообщением Трюдо в "Твиттере", когда он пригласил нелегалов в Канаду после ужесточения миграционных законов в Соединенных Штатах. Таким образом, в ходе кампании для многих в Канаде Шир чаще выглядел "более хорошим парнем" на фоне действующего премьер-министра.

При этом, согласно опросам, самый высокий личный рейтинг сейчас именно у либерала Трюдо (31,3%), лидера КП Шира поддерживают 26,1% канадцев, а рулевому новых демократов Сингху доверяют 19,7% избирателей.

Расклад сил до выборов

По данным Nanos Research, перед стартом предвыборной гонки либералам симпатизировали 34,6% избирателей, за консерваторов были готовы отдать голоса 30,7%, а за новых демократов - 16,5% канадцев. До начала кампании 177 из 338 мест в Палате общин парламента Канады принадлежали Либеральной партии (по разным причинам с 2015 года партия лишилась 7 мандатов - прим. ТАСС), Консервативная партия была представлена 95 членами, а у НДП было 39 мандатов. "Зеленая партия", "Квебекский блок" и Народная партия Канады на троих имели 13 депутатских кресел, а остальные места были заняты независимыми депутатами.

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