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Во втором по величине городе Молдавии побеждает лидер "Нашей Партии" Ренато Усатый

По итогам подсчета 77% протоколов за него отдали свои голоса 64,4% избирателей

КИШИНЕВ, 21 октября. /ТАСС/. Лидер оппозиционной "Нашей Партии" Ренато Усатый побеждает в первом туре на выборах главы второго по величине города Молдавии Бельцы. Об этом свидетельствуют предварительные данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК), которые были опубликованы в понедельник.

По итогам подсчета 77% протоколов с избирательных участков за Усатого отдали свои голоса 64,4% избирателей, принимавших участие в голосовании. У его основного конкурента, представителя Партии социалистов республики Молдова (ПСРМ) Александра Нестеровского - 16%.

Усатый был мэром второго по величине города Бельцы, который называют северной столицей Молдавии. Политик был вынужден покинуть страну в августе 2016 года после того, когда его предъявили обвинения в убийстве, контрабанде и других преступлениях. Оппозиционер, который был одним из организаторов массовых протестов в Кишиневе в 2015-2016 годах, связал эти обвинения с действиями против него контролировавшей власть в стране Демократической партии Молдовы. Летом этого года демократы были отстранены от власти, когда в парламенте республики была сформирована новая коалиция между ПСРМ и проевропейским блоком Acum ( "Сейчас"). После смены власти в Молдавии политик заявил, что незамедлительно возвращается на родину.

Теги
Молдавия
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