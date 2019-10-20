Партия "зеленых" Швейцарии сделала заявку на участие в правительстве

ЖЕНЕВА, 21 октября. /ТАСС/. Партия "зеленых" (ПЗШ), окрыленная успехом на состоявшихся в воскресенье в Швейцарии парламентских выборах, где она получила 28 мест вместо прежних 11 и стала четвертой по количеству депутатов партией страны, предложила другим политическим силам обсудить ее возможное участие в правительстве. Как заявила швейцарской вещательной компании RTS президент этой партии Регула Ритц, "зеленые" готовы к такой дискуссии.

"Нужно обсудить, как "зеленое" движение будет представлено в Федеральном совете", - отметила она в ходе круглого стола с руководителями четырех партий, которые ранее на протяжении 60 лет формировали правительство (Федеральный совет) от выборов к выборам. Голосование по составу нового правительства состоится 11 декабря.

До сих пор первые четыре строчки по числу мест в парламенте по итогам выборов неизменно занимали правоконсервативная Швейцарская народная партия (ШНП), левоцентристская Социал-демократическая партия, правоцентристская Свободная демократическая партия. Либералы (СДПЛ) и центристская Демократическо-христианская партия Швейцарии (ДХПШ). Первые три партии имеют в нынешнем правительстве по два министерских портфеля, а набравшая меньше, чем они, голосов на выборах 2015 года ДХПШ - один портфель. Так действует с 1959 года в Швейцарии "магическая формула" формирования правительства, основанная на консенсусе четырех партий. Но на нынешних выборах впервые в истории Швейцарии ПЗШ, придерживающаяся левого политического курса, вышла на четвертую позицию, оттеснив ДХПШ на пятую строчку, и предсказуемо высказала претензии на министерский портфель.

Эти претензии ПЗШ в ходе круглого стола в студии RTS поддержал только президент социал-демократов Кристиан Левра, заявивший, что у правых (ШНП и СДПЛ) сейчас четыре министра в правительстве и семи, то есть большинство, и это не отражает расстановку сил в парламенте, где по итогам нынешних выборов левые (СДПШ и ПЗШ) получили на 12 мест больше, чем прежде, а две правые правительственные партии потеряли 16 мест. При этом Левра дал понять, что министерский портфель "зеленым" должны отдать именно правые, а не центристская ДХПШ, занявшая пятую строчку с 25 местами.

Однако президент либералов Петра Гёсси возразила, что Швейцария обязана своей стабильностью действующей уже шесть десятилетий "магической формуле". "Если партия выиграла один раз, то это не та стабильность, которая нужна нам в Швейцарии", - сказала она, добавив: "Не думаю, что мы должны обсуждать это [участие "зеленых" в правительстве] в преддверии декабрьских выборов в Федеральный совет".

Президент ШНП Альберт Рёсти в свою очередь напомнил, что его партия, несмотря на потерю 12 мест, остается с нынешними 53 депутатскими мандатами крупнейшей в парламенте. "У нас два министра, и они готовы к переизбранию, а остальное - это спекуляции", - резюмировал он.

Изменение климата беспокоит избирателей

В ходе прошедших в воскресенье в Швейцарии парламентских выборов были избраны 200 депутатов Национального совета (большая палата) и 24 из 46 депутатов Совета кантонов (малая палата). Судьба 22 мест в Совете кантонов будет решена в ходе второго тура выборов в ноябре.

Окончательно итоги голосования пока не подведены, однако они уже не повлияют на главный результат: несмотря на резкий рывок "зеленых", три и четырех правительственных партий, в том числе две правые, сохранили свои доминирующие позиции в парламенте, где они взаимодействуют уже шесть десятилетий. Это означает, что выборы 2019 года не приведут к изменению внешней и внутренней политики Швейцарии, и важнейшие вопросы жизни страны будут решаться путем поиска компромисса между основными парламентскими силами.

Успех левой ПЗШ, а также ее правой "сестры" - Партии "зеленых либералов" (ПЗЛШ), которая увеличила представительство в парламенте с 6 до 16 мест, обусловлен повышенным вниманием швейцарского общества к проблеме изменения климата. Несколько жарких летних сезонов и малоснежных зим подряд сильно повлияли на настроения избирателей, обеспокоенных будущим альпийского региона. В преддверии выборов по стране прокатилась волна манифестаций в защиту климата. Традиционно острые на прошлых выборах темы дороговизны медицинского страхования, притока иммигрантов и отношений с Евросоюзом на этот раз оказались отодвинуты на второй план.

Согласно окончательным итогам голосования, у ШНП будет 53 места в Национальном совете нового состава, у СДПШ - 39, СДПЛ - 29, ПЗШ - 28, ДХПШ - 25, ПЗЛШ - 16. Остальные 10 мандатов достанутся небольшим партиям. В Совет кантонов на настоящий момент избраны 24 парламентария из 46: 8 от ДХПШ, 7 от СДПЛ, по 3 от СДПШ и ШНП, 2 от ПЗШ и один независимый депутат.