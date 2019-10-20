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Телеканал CNN назвал Россию "бесспорным лидером" в Сирии

Как отмечается в статье на сайте телеканала, Москва, "как кажется, может предотвратить дальнейший рост напряженности"

НЬЮ-ЙОРК, 21 октября. /ТАСС/. Россия закрепила за собой роль государства, обладающего ключевым влиянием в Сирии, решить исход противостояния между Турцией и курдами может только Москва. Такая оценка приводится в материале, опубликованном в воскресенье на сайте телеканала CNN.

В статье дается следующая оценка соглашению о перемирии на севере Сирии, достигнутому на прошлой неделе США и Турцией: "В Вашингтоне и на Ближнем Востоке впечатление такое, что договоренность о прекращении огня не является полноценной. Ее срок истекает 22 октября, в этот же день президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Тайип Эрдоган встретятся в Сочи, чтобы обсудить будущее Сирии. Кажется вполне ясным, что именно тогда мир узнает, как дальше будут развиваться события в этом нестабильном регионе".

"Ясно также, что в значительной степени будущее решит президент России. Учитывая, что Трамп покинул курдов, являвшихся главными союзниками США в борьбе против ИГ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ), и фактически позволил Турции вторгнуться в северную часть Сирии, Белый дом более не играет роли в том, что касается расстановки сил в стране", - отмечается в публикации. По оценке журналистов телеканала, "в отличие от администрации Трампа, в последний момент лихорадочно предпринимавшей дипломатические усилия, чтобы прекратить кровопролитие, которое она отчасти спровоцировала, у Путина, как кажется, есть план".

"Россия незамедлительно начала консультации с курдами, а правительство [президента Сирии Башара] Асада быстро достигло договоренностей, которые позволили сирийской армии для предотвращения наступления под руководством Турции войти на удерживаемые курдами территории, где Дамаск не имел присутствия несколько лет, - констатируется в статье. - Москва также быстро направила свои войска, чтобы они заняли буферную зону между турками вместе с подконтрольными им силами, а также формированиями курдов и сирийского правительства".

Москва видит имеющиеся риски

"То обстоятельство, что Россия стала государством, которое играет роль бесспорного лидера, чревато рисками. Ситуация в северо-восточной части Сирии является чрезвычайно нестабильной", - отмечается в материале. Как полагают журналисты CNN, "Москва, кажется, понимает, в какой опасной ситуации она оказалась, став лидером".

Согласно приведенной в публикации оценке, российское руководство, "как кажется, может предотвратить дальнейший рост напряженности". В публикации констатируется, что практически все стороны, "вовлеченные в ситуацию в Сирии, как представляется, соглашаются с тем, что Москва надежнее Вашингтона в том, что касается данного кризиса".

"Турция, являющаяся членом НАТО, в течение многих лет взаимодействовала с Россией, хотя они фактически поддерживали противоборствующие стороны в сирийской гражданской войне. Даже Израиль и Иран, являющиеся врагами, соглашаются, по всей видимости, с тем, что для учета их интересов необходимо взаимодействовать с Москвой", - подчеркивается в материале. В нем констатируется, что представители коалиции "Силы демократической Сирии" также сразу же обратились к РФ, когда лишились поддержки США.

"В связи с этим найти выход из тяжелой ситуации в северо-восточной Сирии предстоит не Белому дому при Трампе. Если и будет договоренность, то ее достигнут во вторник в Сочи Путин и Эрдоган на своих условиях", - заключили авторы материала.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСирияТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп ТайипТрамп, Дональд
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