Власти Чили ввели чрезвычайное положение в еще двух городах из-за беспорядков

БУЭНОС-АЙРЕС, 21 октября. /ТАСС/. Правительство Чили объявило чрезвычайное положение в городах Антофагаста и Вальдивия, а также в одноименных коммунах. Соответствующие указы были опубликованы в воскресенье вечером.

Согласно документам, решение было принято в связи с тем, что в Антофагасте, расположенной на севере страны, и Вальдивии, расположенной на юге страны, "за последние сутки были зарегистрированы многочисленные атаки на государственную и частную собственность, а также беспорядки".

В коммунах были назначены ответственные за национальную оборону в регионе, которые могут привлекать военных для обеспечения порядка.

В бюллетене был также опубликован указ, который "расширяет действие режима чрезвычайного положения на всю территорию столичного региона". Под его действием находились большинство районов города.

Протесты, которые переросли в беспорядки и столкновения с полицией, начались в Сантьяго в понедельник после того, как стоимость проезда в метро в среднем выросла на 30 песо ($0,04) до максимума в 850 песо ($1,2). Позднее беспорядки охватили и другие города страны.

В связи со сложившейся ситуацией власти объявили чрезвычайное положение в большинстве районов столицы, в регионе Вальпараисо, коммунах Консепсьон, Ла-Серена, Кокимбо и Ранкагуа. Президент Себастьян Пиньера также принял решение отменить повышение цен на проезд в общественном транспорте.