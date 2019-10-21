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Сингапур и КНР повысили уровень военного сотрудничества

Подписанное соглашение также расширяет обмены между различными родами войск стран

СИНГАПУР, 21 октября. /ТАСС/. Сингапур и Китай повысили уровень военного сотрудничества, заключив новое оборонное соглашение, предусматривающее проведение совместных военных маневров, а также заходы кораблей в порты двух стран. Документ был подписан министрами обороны двух стран Вэй Фэнхэ и Н Эн Хэнем, который выступит в понедельник в Пекине на пленарном заседании IX Сяншаньского форума по безопасности.

"Новое соглашение, которое значительно углубляет двусторонне взаимодействие, предусматривает ежегодные встречи глав Минобороны, а также участие высокопоставленных делегаций в работе ежегодных форумов по безопасности, проводимых в Сингапуре и Пекине (конференция по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе "Шангри-ла диалог" и Сяншаньский форум по безопасности - прим. ТАСС)", - говорится в распространенном заявлении сингапурского ведомства. В этом году Вэй Фэнхэ стал первым китайским министром за последние восемь лет, который выступил на форуме в Сингапуре.

Подписанное соглашение также расширяет обмены между различными родами войск, в том числе предоставляет ВМС двух стран возможность совершать взаимные заходы в порты. Стратегическая важность военно-морской базы Сингапура обусловлена географическим расположением города-государства - около Малаккского пролива, одной из главных морской транспортной артерии мира. Кроме того, через этот пролив, связывающий Индийский океан с Южно-Китайским морем, проходит около 60% китайской торговли и до 80% китайского импорта углеводородов.

Теги
СингапурКитай
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