Власти Чили подтвердили сообщения о гибели протестующих в результате действий полиции

БУЭНОС-АЙРЕС, 21 октября. /ТАСС/. Действия чилийских полицейских и военных в ходе протестов, сопровождающихся беспорядками, привели к человеческим жертам. Об этом сообщила в воскресенье официальный представитель правительства страны Сесилия Перес.

"Да, действительно, есть. Мы глубоко сожалеем о погибших", - сказала она в эфире телеканала CNN Chile, отвечая на вопрос, есть ли данные о человеческих жертвах в результате действий полиции и военных. При этом Перес не уточнила число погибших и обстоятельства их смерти.

Министр внутренних дел и общественной безопасности Андрес Чадвик в свою очередь на пресс-конференции, которая транслировалась в Twitter, сообщил о семи погибших в ходе беспорядков в воскресенье, однако также не привел никаких подробностей. "За этот день было зафиксировано 40 случаев мародерства", - отметил глава ведомства.

Ранее чилийские пожарные сообщили о гибели пяти человек в результате пожара на складах, которые были разграблены, в воскресенье. Еще три человека погибли при пожаре в супермаркете в ночь на воскресенье.

Протесты, которые переросли в беспорядки и столкновения с полицией, начались в Сантьяго 14 октября после того, как стоимость проезда в метро в среднем выросла на 30 песо ($0,04) до максимума в 850 песо ($1,2). Позднее беспорядки охватили и другие города страны. В связи со сложившейся ситуацией власти объявили чрезвычайное положение в столице, в регионе Вальпараисо, коммунах Вальдивия, Антофагаста, Консепсьон, Ла-Серена, Кокимбо и Ранкагуа. Президент Себастьян Пиньера также принял решение отменить повышение цен на проезд в общественном транспорте.