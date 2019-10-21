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Депутаты Чили одобрили отмену повышения стоимости проезда в метро на фоне протестов

За это решение проголосовали 103 депутата, один высказался против и один воздержался

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 21 октября. /ТАСС/. Палата депутатов Чили одобрила законопроект, разрешающий исполнительной власти отменить повышение стоимости проезда в метро Сантьяго, ставшего причиной массовых протестов населения. Об этом говорится в публикации на сайте нижней палаты законодательного органа страны.

Как уточняется, 103 депутата, присутствовавшие на внеочередном заседании, проголосовали за данное решение, 1 - против и 1 - воздержался. Законопроект, внесенный в парламент президентом страны Себастьяном Пиньерой, направлен в Сенат (верхнюю палату заксобрания республики - прим. ТАСС), который, как ожидается, должен рассмотреть его в ходе очередного заседания в понедельник вечером.

Протесты, которые переросли в беспорядки и столкновения с полицией, начались в Сантьяго 14 октября после того, как стоимость проезда в метро в среднем выросла на 30 песо (0,04 доллара) до максимума в 850 песо (1,2 доллара). Позднее беспорядки охватили и другие города страны.

В связи со сложившейся ситуацией власти объявили чрезвычайное положение в столице, в регионе Вальпараисо, коммунах Вальдивия, Антофагаста, Консепсьон, Ла-Серена, Кокимбо и Ранкагуа. Президент Себастьян Пиньера также принял решение отменить повышение цен на проезд в общественном транспорте.

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Чили
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