В КНДР подвергли критике США за использование санкций против неугодных им стран

ПХЕНЬЯН, 21 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты используют экономические санкции для дестабилизации тех стран, которые не подчиняются их диктату, полагают в КНДР. Об этом говорится в опубликованном в понедельник комментарии центральной газеты народной республики "Нодон синмун".

"Западные страны, включая США, оказывают давление на непокорные страны с помощью санкций, - подчеркивается в статье. - Если уступить один шаг, дальше придется уступить десять, сто шагов, что, в конечном счете, приведет к краху".

Авторы комментария "Нодон синмун" в качестве примера приводят опыт Ирака и Ливии, которые, по их мнению, "пошли по пути саморазрушения", допустив вмешательство западных держав с свои внутренние дела, "что равносильно нанесению ран самому себе".

Как отмечает центральная газета КНДР, западные санкции направлены на дестабилизацию экономики, оказание нажима с целью смены правящего режима и, в конечном итоге, на достижение полного подчинения страны политике Запада. "Независимость и национальное достоинство могут быть достигнуты только путем борьбы с империалистами", - резюмирует "Нодон синмун".